Papst reist Ende September nach Luxemburg und Belgien

Von dpa

i ARCHIV - Papst Franziskus bei seiner wöchentlichen Generalaudienz in der Halle Papst Paul VI. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus wird Ende September nach Luxemburg und Belgien reisen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will zunächst am 26. September Luxemburg einen Besuch abstatten und dann bis zum 29. September in Belgien bleiben, wie der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Montag mitteilte. In Belgien wird sich der 87 Jahre alte Pontifex demnach in den Städten Brüssel, Löwen und Louvain-la-Neuve aufhalten. Das genaue Reiseprogramm wollte der Heilige Stuhl zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.