Katholische Kirche

Rom

Papst nimmt Rücktritt von Trierer Weihbischof Gebert an

Papst Franziskus hat den Trierer Weihbischof Franz Josef Gebert nach sechseinhalb Jahren aus dem Amt verabschiedet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche nahm das altersbedingte Rücktrittsgesuch des 75-Jährigen am Samstag an, wie der Vatikan mitteilte. Gebert war seit September 2017 neben Bischof Stephan Ackermann einer der Weihbischöfe im Bistum Trier. Die offizielle Verabschiedung soll am 21. April im Hohen Dom zu Trier stattfinden.