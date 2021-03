Rom

Papst ehrt Dichterin Hildegard von Bingen mit Gedenktag

Die Äbtissin und Dichterin Hildegard von Bingen bekommt einen eigenen katholischen Gedenktag. Das hat Papst Franziskus entschieden, wie der Vatikan am Dienstag in Rom mitteilte. Im Kirchenkalender soll am 17. September an die mittelalterliche Mystikerin und Autorin erinnert werden. Sie wurde um 1098 in Bermersheim bei Alzey geboren und starb am 17. September 1179 in Rupertsberg bei Bingen im heutigen Rheinland-Pfalz.