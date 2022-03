Pandemie in Rheinland-Pfalz breitet sich wieder aus

Den zweiten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz wieder gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag einen Wert von 984,7 nach 945,1 am Mittwoch.