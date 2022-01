Mainz

Pandemie in Rheinland-Pfalz breitet sich beschleunigt aus

Die Gesundheitsbehörden in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch erneut Höchststände bei der Zahl der täglichen Corona-Infektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz erfasst. Die Gesundheitsämter registrierten 5106 neue Corona-Infektionen, so viele wie nie zuvor. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte mit 487,5 (Stand 14.10 Uhr) die bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Am Dienstag waren es 438,3.