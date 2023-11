Plus Rheinland-Pfalz Pandemie der Krisen statt Corona: Warum sich so viele Rheinland-Pfälzer krankschreiben lassen Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, Inflation und Fachkräftemangel: Die Krisen der Welt liegen vielen Menschen in Rheinland-Pfalz und anderswo schwer auf der Seele. Das spiegelt sich jetzt auch in Daten einer Krankenkasse wider. Von Christian Kunst

Die Pandemie der Krisen in Deutschland und der Welt haben Corona als Treiber der Krankenstände in Rheinland-Pfalz abgelöst. Laut der Krankenkasse DAK haben sich zwischen Juli und September dieses Jahres ungewöhnlich viele Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz krankgemeldet, obwohl es keine Sommergrippewelle gegeben habe. Im Schnitt seien es fast fünf Fehltage pro Person ...