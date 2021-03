Die Folgen der Corona-Pandemie belasten den saarländischen Landeshaushalt schwer. Für 2020 seien pandemiebedingt eingegangene Zahlungsverpflichtungen und steuerliche Mindereinnahmen von 1,375 Milliarden Euro zu verbuchen, teilte Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Freitag mit. Mittel seien unter anderem eingesetzt worden im Gesundheitsschutz, bei Rettungsschirmen für Unternehmen, Vereine und Kulturschaffende sowie für Hilfen für Kitas und Schulen.

Nicht alle Belastungen schlugen im vergangenen Jahr zu Buche: Aus dem Sondervermögen Pandemie, das durch den Nachtragshaushalt 2020 eingerichtet wurde, seien in 2020 rund 732 Millionen Euro an Ausgaben bezahlt worden. Weitere Verpflichtungen in Höhe von 433 Millionen Euro wurden demnach ins Jahr 2021 übertragen. Die steuerlichen Mindereinnahmen lagen bei rund 210 Millionen Euro.

In 2020 habe sich der Bund bei der Finanzierung der Unterstützung für Betriebe, Unternehmen und Krankenhäuser beteiligt. „Aufgrund von Verschiebungen und Sondereffekten sind wir in 2020 im Sondervermögen Pandemie sowie im Kernhaushalt noch mit einer tatsächlichen Kreditaufnahme von 356 Millionen Euro ausgekommen. Aber sicher ist: Das dicke Ende kommt noch“, sagte Strobel.

Der Minister ging davon aus, dass das Land von 2020 bis 2022 wegen der Pandemieeffekte die insgesamt vorgesehene Kreditaufnahme von gut zwei Milliarden Euro in Anspruch nehmen müsse. Das Sondervermögen Pandemie war eingerichtet worden, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Es ist klar getrennt vom allgemeinen Haushalt ohne coronabedingte Sondereffekte. Das Volumen im Kernhaushalt beträgt nach Abschluss für 2020 rund 4,826 Milliarden Euro.

