Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 06:30 Uhr

Palettenlager brennt: Rund 100 Feuerwehrleute löschen Brand

Feuerwehrleute haben einen Brand in einer Paletten-Lagerhalle in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) gelöscht. Das Dach sei in die Halle gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Verletzt worden sei niemand. Das Lager war am Mittwochabend in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Warum das Palettenlager in Brand geraten war, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.