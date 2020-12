Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 17:30 Uhr

Mainz

Paket soll Digitalisierung voranbringen

Mit zusätzlichem Geld für Weiterbildung und besserer Technik in Berufsschulen soll der digitale Wandel in der Arbeitswelt in Rheinland-Pfalz unterstützt werden. Der zu Jahresbeginn dafür gegründete sogenannte Transformationsrat verabschiedete am Montag in Mainz ein erstes Paket, wie die Staatskanzlei mitteilte.