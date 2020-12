Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 15:00 Uhr

Koblenz

OVG: Bereits 15 Klagen gegen Corona-Bekämpfungsverordnung

Gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz sind inzwischen 15 Klagen beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz eingegangen. Alle Kläger wollten erreichen, dass sie ihre Einrichtungen wieder öffnen dürften, teilte der OVG-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Es handele sich bei den Antragstellern um zwölf Fitnessstudios, in zwei Fällen um den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof und in einem Fall um einen Spielhallenbetreiber.