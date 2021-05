Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 09:10 Uhr

Offenbach

Osterfeiertage deutlich kühler

Nach sommerlichen Temperaturen und T-Shirt-Wetter wird es an den Osterfeiertagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder deutlich kühler. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Donnerstag zufolge überquert am Karfreitag eine „schwache Kaltfront“ das Land und bringt kräftige Abkühlung mit sich. So sollen am Donnerstag noch einmal Höchstwerte von 20 bis 25 Grad erreicht werden. Am Freitag steigen die Temperaturen nur noch auf maximal 8 Grad in der Eifel und 17 Grad in der Vorderpfalz. Es bleibt aber meist sonnig und überall trocken.