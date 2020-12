Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 06:10 Uhr

Oskar Lafontaine: „Aufstehen“ plant neuen Anlauf

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die ausgebremste linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“ kann nach Ansicht des Linke-Politikers Oskar Lafontaine jetzt neu an Fahrt gewinnen. „Durch die Corona-Krise und die vorher sich abzeichnende Wirtschaftskrise werden die sozialen Verwerfungen in Deutschland stärker“, sagte der frühere Linke-Chef, der als Mit-Initiator der Bewegung gilt, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Aufstehen“ bringe soziale Themen nach vorne: Daher sei es nun Zeit für die Bewegung, „noch einmal einen neuen Anlauf zu machen“. Die Bewegung war Anfang September 2018 gegründet worden.