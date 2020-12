Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 12:10 Uhr

Lahnstein

Ort des entgleisten Güterzugs wieder für Nahverkehr frei

Eineinhalb Wochen nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Koblenz gibt die Deutsche Bahn an diesem Mittwoch (9. September) den Bahnhof Niederlahnstein für den Personennahverkehr komplett frei. Das teilte eine Frankfurter Bahnsprecherin am Dienstag der Deutschen Press-Agentur mit. Bislang mussten hier etwa rechtsrheinisch Reisende von Wiesbaden nach Koblenz in Busse umsteigen. Nur die Lahn-Eifel-Bahn zwischen Limburg und Koblenz konnte hier schon seit Montag wieder verkehren.