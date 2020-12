Mainz

Orientierungsdebatte im Landtag zur Corona-Impfstrategie

Der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert am 10. Dezember über die Corona-Impfstrategie. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die drei Ampel-Landtagsfraktionen hatten die sogenannte Orientierungsdebatte angeregt. Das Thema der vom Ältestenrat festgelegten rund eineinhalbstündigen Debatte lautet: „Ethische Fragen der Impfstrategie zur Bekämpfung der Covid19-Pandemie“, wie Landtagssprecher Marco Sussmann am Dienstag in Mainz mitteilte. Bürger können die Grundsatzdebatte im Livestream verfolgen.