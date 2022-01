Trier

Organisatoren: Große Nachfrage für Römerausstellung

Gut fünf Monate vor dem Start der rheinland-pfälzischen Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches berichten die Organisatoren von einer großen Nachfrage. Es gebe bereits mehr als 100 Buchungen von Reisegruppen, teilten die Ausstellungsmacher am Donnerstag in Trier mit. Man stelle „von Woche zu Woche“ ein wachsendes Interesse der Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz fest. Es handele sich in 2022 „um eine der wichtigsten Sonderausstellungen Europas“.