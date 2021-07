Frankfurt

Organisation liefert Wasser und Windeln in Hochwassergebiet

Eine Hilfsorganisation hat zusammen mit Firmen fünf Laster mit dringend benötigten Hilfsgütern in die Hochwasserregion rund um Sinzig geschickt. Die Sattelzüge seien mit Wasser, Babynahrung, Windeln und Reinigungsmitteln beladen gewesen, teilte die Organisation Luftfahrt ohne Grenzen/Wings of Help mit Sitz in Frankfurt am Freitag mit.