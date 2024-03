«Ordentliche Aufgabe»: Elversberg erwartet Kiel

Foto: Silas Schueller/DeFodi Images/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Hamburg (dpa/lrs). Mit dem Rückenwind des Auswärtssiegs in Fürth hofft der SV Elversberg auf ein weiteres Erfolgserlebnis am Samstag (13.00 Uhr/ Sky und Wow) gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel. «Das letzte Spiel ist für mich immer schnell wieder abgehakt, das ist auch jetzt so», sagte Trainer Horst Steffen vor der Partie des potenziellen Aufsteigers in die Fußball-Bundesliga. «Die Jungs waren konzentriert im Training, so gehen wir jetzt auch das Spiel gegen Kiel an. Uns erwartet am Samstag eine ordentliche Aufgabe.»

Die Kieler haben zusammen mit Spitzenreiter FC St. Pauli mit 14 Siegen die meisten Erfolgserlebnisse in der 2. Liga gehabt. Im Hinspiel in Kiel hatte es die SVE Anfang Oktober geschafft, beim 1:1 einen Punkt zu holen. «Es war schon damals kompliziert. Wir hätten am Ende sogar den Siegtreffer erzielen können, auf der anderen Seite hätte Kiel auch schon zur Pause deutlicher führen können», sagte Steffen. «Das hat sich jetzt noch mal weiter intensiviert.»

