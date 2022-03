Berlin/Ludwigshafen

Preisverleihung

Orchestervereinigung ehrt Beat Fehlmann mit Kulturpreis

Der Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, Beat Fehlmann, erhält den Kulturpreis der Deutschen Orchestervereinigung. «Damit ehren wir das erfolgreiche und vorbildliche Engagement von Beat Fehlmann und seinem Team der Staatsphilharmonie», hieß es am Montag beim Orchesterverband in Berlin. «Schon vor der Coronapandemie hat sich das Orchester in Ludwigshafen unter Beat Fehlmann zu einem echten Innovationsstandort entwickelt.»