Ludwigshafen

Orangefarbene Wolke: BASF forscht nach Ursache

Nachdem eine orangefarbene Rauchwolke über dem Firmengelände des Chemieunternehmens BASF in Ludwigshafen aufgestiegen war, geht die Ursachenforschung weiter. „Die betroffene Anlage wird nun komplett runtergefahren, so dass wir die Ursache für die Betriebsstörung untersuchen können“, sagte ein Sprecher des Chemieunternehmens am Dienstag. Am Abend zuvor war die Feuerwehr ausgerückt, nachdem sich Anrufer wegen der Wolke bei der Polizei gemeldet hatten. So war das ungewöhnliche Gebilde am Himmel auch in der Nachbarstadt Mannheim zu sehen.