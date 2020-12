Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 11:40 Uhr

Mainz

Opposition sagt Zustimmung zu Milliardenpaket zu

Die beiden Oppositionsfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag haben ihre Zustimmung zum Nachtragshaushalt der Landesregierung für den Kampf gegen die Corona-Krise erklärt. In einer Sondersitzung des Landtags sagten die Fraktionsvorsitzenden von CDU und AfD, Christian Baldauf und Uwe Junge, am Freitag in Mainz, ihre Zustimmung sei ein Vertrauensvorschuss.