Feuerwehrleute bergen Verschüttete nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels. Laut Polizei ist ein Stockwerk eines Hotels in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23.00 Uhr eingebrochen. (zu dpa: «Opferbeauftragter bietet Hilfe nach Hotel-Einsturz») Foto: Thomas Frey/DPA

Mainz/Kröv (dpa) – Der Opferbeauftragte der Landesregierung bietet den Menschen nach dem Hotel-Einsturz im Mosel-Ort Kröv Hilfe an. «Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen», sagte Detlef Placzek in Mainz und äußerte sich bestürzt über das Unglück. «Niemand soll sich in solch einer Ausnahmesituation alleingelassen fühlen.»

Betroffene, die Hilfe suchen, sollen unter der kostenlosen Hotline-Nummer 0800 0010218 täglich von 8 bis 20 Uhr psychosoziale Unterstützung bekommen. Am Telefon seien erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten.

Eine Frau wird von Rettungskräfte aus dem teilweise eingestürzten Hotel gerettet. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen. (zu dpa: «Opferbeauftragter bietet Hilfe nach Hotel-Einsturz») Foto: Harald Tittel/DPA

«Zudem besteht die Möglichkeit, mich und mein Team direkt zu kontaktieren», sagte Placzek. Die Kontaktdaten des Opferbeauftragten: Telefon: +49 6131 967-100 und E-Mail: