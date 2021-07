Kaiserslautern

Opfer von Hammer-Attacke gestorben

Nachdem ein Mann in der Westpfalz drei Familienangehörige mit einem Hammer attackiert und verletzt haben soll, ist eines der Opfer gestorben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Kaiserslautern mitteilten, starb in der Nacht zum Donnerstag die 74-jährige Ehefrau des 77 Jahre alten Mannes, der am Montag in Medard (Kreis Kusel) tot entdeckt worden war.