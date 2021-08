Völklingen

Open-Air-Theater in der Völklinger Hütte

Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte übernimmt am 5. September das Saarländische Staatstheater die Regie: Auf einem Open-Air-Parcours werden Schauspieler, Tänzer, Sänger und Musiker des Theaters im alten Eisenwerk verschiedene Aufführungen für Besucher bieten, teilte die Völklinger Hütte am Donnerstag mit. Bereits 2020 hatte es einen „Theater-Spaziergang“ unter dem Motto „Staatstheater goes Völklinger Hütte“ als neues Format in der Corona-Pandemie gegeben. Aufgrund des Erfolgs kommt nun eine Neuauflage.