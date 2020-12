Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 15:10 Uhr

Opel-Mutter PSA schließt Fabriken: Auch Rüsselsheim dicht

Rueil-Malmaison (dpa) – Der Opel-Mutterkonzern PSA schließt wegen der Covid-19-Pandemie in den kommenden Tagen 15 Autofabriken in Europa. In Deutschland sind vom morgigen Dienstag an die Standorte Rüsselsheim und Eisenach betroffen, wie der Hersteller am Montag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Die Schließungen sollen bis zum 27. März dauern.