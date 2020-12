Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 11:00 Uhr

Rüsselsheim

Opel-Betriebsrat stimmt auf Konflikt um Betriebsrenten ein

Beim Autobauer Opel regt sich Widerstand gegen die geplanten Einschnitte bei den Betriebsrenten. „Hände weg von der Opel-Altersvorsorgung!“, fordert der Betriebsrat in einem am Dienstag intern veröffentlichten Flugblatt. Die Entrüstung in der Belegschaft über die Ende vergangener Woche mitgeteilten Pläne sei groß, schreiben die Arbeitnehmervertreter. „Es wird erkennbar, dass die durch den massiven Abbau von Arbeitsplätzen und die mangelnden Zukunftsperspektiven vieler Unternehmensbereiche ohnehin schon beschädigte Bindung an Opel weiter sinkt.“