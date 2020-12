Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 16:20 Uhr

Rüsselsheim

Opel-Ausgründung Segula will 300 Stellen streichen

Wegen der Corona-Krise will der Auto-Entwickler Segula in Deutschland rund 300 von seinen 1100 Stellen abbauen. Die weitaus meisten treffen die Standorte Rüsselsheim und Rodgau-Dudenhofen, die das französische Unternehmen im vergangenen Jahr vom Autobauer Opel übernommen hatte. Entsprechende Informationen der „Mainzer Allgemeinen Zeitung“ bestätigte am Dienstag eine Unternehmenssprecherin.