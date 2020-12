Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 13:10 Uhr

Rüsselsheim

Opel will am Stammsitz Teile des Werksgeländes verkaufen

Der Autobauer Opel will Teile seines Werksgeländes am Stammsitz Rüsselsheim verkaufen. Das Gelände sei auch im Vergleich zu anderen Automobilwerken überproportional groß, erklärte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. „Noch vor drei Jahren war unser Werksgelände größer als das Fürstentum Monaco.“ Es sei aber noch nichts entschieden. Zuerst hatte die „Wirtschaftswoche“ berichtet.