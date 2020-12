Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 06:40 Uhr

Mainz

Onlinewache der Polizei stark gefragt: Mehr Betrugsdelikte

Die Onlinewache der Polizei ist in der Corona-Krise besonders gefragt. „Die Eingaben haben sich in den vergangenen dreieinhalb Wochen verdreifacht“, sagte der Sprecher des Landeskriminalamts, Bastian Kipping, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Zwischen dem 16. März und dem 6. April etwa seien fast 300 Meldungen erfasst worden – pro Tag durchschnittlich etwa 134. Seit dem Start im Dezember 2018 bis Mitte März waren es täglich etwa 42.