Online-Start von Max Ophüls Preis: Veranstalterin zufrieden

Saarbrücken (dpa) Die Leiterin des 42. Filmfestivals Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken, Svenja Böttger, hat sich mit dem Auftakt der ersten Online-Ausgabe zufrieden gezeigt und von einem „guten Festivalstart“ gesprochen: „Es gab tolle, positive Reaktionen und Resonanzen“, teilte sie am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Auf der Streaming-Plattform und dem YouTube-Kanal, in dem die Eröffnung übertragen wurde, seien am Sonntagabend 1000 Zuschauer live gewesen. Bis Montagmorgen sei die Zahl der Nutzer auf 2700 gestiegen, „Tendenz steigend“.