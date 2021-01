Saarbrücken

Online-Preisverleihung zum Abschluss des MOP-Filmfestivals

In Saarbrücken hat am Abend die Preisverleihung des diesjährigen Filmfestivals Max Ophüls Preis (MOP) begonnen. Wegen der Corona-Pandemie findet sie – wie alle Filme und Gespräche zur 42. MOP-Ausgabe – zum ersten Mal komplett online statt. Die Abschlussveranstaltung wird kostenlos auf der Streaming-Plattform und dem Youtube-Kanal des MOP übertragen. Bis zum späten Abend sollen insgesamt 16 Preise in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro verliehen werden. Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film.