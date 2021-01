Saarbrücken

Online-Preisverleihung zum Abschluss des MOP-Filmfestivals

Mit der Verleihung von 16 Preisen in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro endet am diesem Samstag (19.30 Uhr) das diesjährige Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken. Wegen der Corona-Pandemie hatte die 42. Ausgabe zum ersten Mal als komplette Online-Edition stattgefunden. Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film.