Mainz

Online-Portal soll Potenzial für Solarstrom anzeigen

Das Umweltministerium will in dieser Woche ein neues Online-Portal starten, das für alle Dachflächen in Rheinland-Pfalz das jeweilige Potenzial für die Erzeugung von Solarstrom ermittelt. Auf diese Weise soll die Nutzung von privaten Photovoltaik-Anlagen verstärkt werden. „Das landesweite Online-Solarkataster ist ein Meilenstein für unsere Solar-Offensive und die Energiewende im Land“, erklärte Umwelt- und Energieministerin Anne Spiegel (Grüne). Die Plattform richte sich gleichermaßen an private Gebäudeeigentümer wie an Unternehmen, Kommunen oder landwirtschaftliche Betriebe.