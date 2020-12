Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 20:30 Uhr

Online-Plattform „Fraudsters“: Plädoyers und Urteil erwartet

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Im Prozess gegen den mutmaßlichen Administrator der illegalen Internet-Plattform „Fraudsters“ wird voraussichtlich am (morgigen) Montag plädiert. Am selben Tag dürfte dann auch noch das Urteil vor dem Landgericht Bad Kreuznach fallen. Angeklagt ist in dem Verfahren ein 34-Jähriger, ihm wird unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Beihilfe zu Straftaten vorgeworfen. Der Mann war Anfang Juli 2019 im schleswig-holsteinischen Pinneberg festgenommen worden.