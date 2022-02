Koblenz

Online-Ausleihe immer beliebter

Die Online-Ausleihe der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz wird immer beliebter. Im Jahr 2021 hätten fast 32.000 Menschen das Angebot des aus rund 90 Bibliotheken bestehenden Verbundes genutzt, teilte das Landesbibliothekszentrum in Koblenz am Dienstag mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von über zehn Prozent. Insgesamt können 84.000 Titel ausgeliehen werden, darunter Ebooks und -papers. Das Angebot wurde 2010 ins Leben gerufen.