Online-Abstimmung in Gourmetmagazin: Das sind die beliebtesten Eisdielen in Rheinland-Pfalz

Eisbecher mit Kugeln verschiedener Sorten Eis stehen auf einem Tisch in der Eisdiele «Eiskultur» in Berlin-Schöneweide. (Zu dpa: «Kugel Eis in diesem Jahr teilweise um 30 Cent teurer») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Jens Kalaene/picture alliance/dpa