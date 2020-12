Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 12:40 Uhr

Mainz

Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche weiterhin erreichbar

Trotz zahlreicher Einschränkungen durch die Coronakrise arbeitet die rheinland-pfälzische Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche weiter. Junge Menschen sollten auch in dieser schwierigen Zeit unterstützt werden, erklärte die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund am Mittwoch in Mainz.