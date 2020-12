Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 17:00 Uhr

Koblenz

OLG: Fristlose Kündigung von MDK-Geschäftsführer rechtmäßig

Die außerordentliche Kündigung des Geschäftsführers des Medizinischen Diensts der Krankenversicherung (MDK) Rheinland-Pfalz von 2013 ist wirksam. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz am Mittwoch in zweiter Instanz entschieden. Damit hob der Zivilsenat ein anderslautendes Urteil des Landgerichts Mainz von 2016 auf (Aktenzeichen: 10 U 1133/16). Der Senat verurteilte den Mann zudem dazu, zu viel gezahltes Gehalt in Höhe von rund 4200 Euro zurückzuzahlen und einen Dienstwagen und ein Diensthandy zurückzugeben, wie das OLG mitteilte.