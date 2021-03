Kaiserslautern

Ohne Trainer Antwerpen: FCK gegen Zwickau unter Druck

Im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga steht der 1. FC Kaiserslautern im Heimspiel gegen den FSV Zwickau enorm unter Druck. In der Partie am Samstag (14.00 Uhr) müssen die Pfälzer auf Trainer Marco Antwerpen verzichten, der nach seiner Roten Karte in Rostock für ein Spiel gesperrt wurde. „Der Ablauf am Spieltag wird so sein, dass ich bis eine halbe Stunde vor dem Spiel noch mit der Mannschaft arbeiten darf. Danach wird mein Co-Trainer Frank Döpper übernehmen“, sagte Antwerpen am Donnerstag und ergänzte: „Wo ich das Spiel anschauen werde, weiß ich noch nicht. Da werde ich mir mal ein paar Räumlichkeiten im Stadion anschauen, wo das möglich ist.“