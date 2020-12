Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 02:30 Uhr

Offizieller Start der Frühkartoffelernte in der Pfalz

Frankenthal (dpa/lrs) – In Deutschlands frühester und größter Frühkartoffel-Anbauregion beginnen die Frühkartoffelbauern der Pfalz heute offiziell mit der Ernte. Dazu werden die international erfolgreichen Kunstradfahrerinnen Lena und Lisa Bringsken aus Böhl-Iggelheim am Rande eines Termins in Frankenthal symbolisch zu Markenbotschafterinnen ernannt. Die „Pfälzer Grumbeere“ gilt den Erzeugern zufolge als erste Frühkartoffel aus deutschem Anbau, die bundesweit in den Einzelhandel kommt.