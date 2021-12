Offensivtalent Ben Bobzien erhält Profivertrag bei Mainz 05

Der FSV Mainz 05 hat Offensivtalent Ben Bobzien mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Der 18-Jährige spielte schon für die deutsche U19-Nationalmannschaft und kam bei Testspielen der Profis zum Einsatz. Einmal stand das Eigengewächs in der laufenden Saison auch im Bundesliga-Kader.

„Ben verfügt über großes Talent, ist in unserem Nachwuchsleistungszentrum hervorragend ausgebildet worden und darüber hinaus ein intelligenter, junger Mann“, sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt in einer Clubmitteilung vom Dienstag. „Nun kann er die Chance für sich nutzen, mit seinem nächsten Schritt all jenen zu folgen, die bei uns bereits ihren Weg aus den Jugendmannschaften bis ins Profiteam gemacht haben.“

