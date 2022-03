In einem offenen Brief wendeten sich im Anschluss an die Haushaltssitzung die Kirchberger Bürger Udo Kunz und Klaus Huntebrinker an den Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises. Ihr Antrag: Die Kommunalaufsicht des Kreises möge gegen den Beschluss der Stadt Kirchberg zum „rechtswidrigen Haushalt 2022“ einschreiten.