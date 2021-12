Neunkirchen

Offenbar Handbremse nicht gezogen: Mann tödlich verletzt

Zwischen zwei Autos ist ein Mann auf einem Stellplatz im saarländischen Neunkirchen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach habe der 38-Jährige am Mittwochmorgen die gefrorenen Scheiben seines Wagens enteisen wollen, als der Transporter losgerollt sei. Der Polizei zufolge war der Platz leicht abschüssig und die Handbremse offenbar nicht angezogen. Beim Versuch, das rollende Fahrzeug aufzuhalten, sei der Mann zwischen dem Transporter und einem daneben stehenden Auto eingeklemmt worden. Er sei noch am Ort gestorben.