Mainz

Öztunali wechselt von Mainz 05 zu Ligarivale Union Berlin

Mittelfeldspieler Levin Öztunali wechselt zur neuen Bundesliga-Saison vom FSV Mainz 05 zu Ligarivale 1. FC Union Berlin. Beide Vereine gaben den Wechsel des 25-Jährigen ab Sommer am Mittwoch bekannt. Über die Vertragsdauer für den Enkel der Hamburger Legende Uwe Seeler machten die Köpenicker keine Angaben. Der 75-malige deutsche Nachwuchsnationalspieler Öztunali wechselt ablösefrei von den 05ern, für den er in den vergangenen fünf Jahren aktiv war, in die Hauptstadt.