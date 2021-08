Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ölwehr beendet Einsatz im Ahrtal am Wochenende

Ein spezielles Ölwehr-Team aus Bayern hat im Katastrophengebiet an der Ahr in den vergangenen Wochen zahlreiche geflutete Öltanks geleert. Da die Ortschaften abgearbeitet seien, ende der Einsatz an diesem Wochenende, sagte der Leiter des Krisenstabes, Thomas Linnertz, am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Durch den Einsatz der Wasser-Öl-Separationsanlage seien rund 3200 Kubikmeter Öl-Wasser-Gemische separiert und rund 1300 Kubikmeter Reinöl gewonnen worden.