St. Goar

Ölteppich auf dem Mittelrhein: Polizei sucht Verursacher

Die Wasserschutzpolizei sucht nach dem Verursacher eines etwa 20 Kilometer langen Ölteppichs auf dem Mittelrhein zwischen Oberwesel und Bad Salzig. Wie ein Sprecher der Behörde am Mittwoch sagte, wurde die großflächige Verunreinigung am Mittwochmorgen entdeckt. Die Polizei überprüfe Firmen in Ufernähe und Schiffe, die auf dem Mittelrhein unterwegs waren.