Saarbrücken

Öffnungen im Saarland: Testpflicht im Einzelhandel entfällt

Im Saarland treten am Freitag mit einer neuen Corona-Verordnung weitere Öffnungsschritte in Kraft. So können sich im Rahmen der Kontaktbeschränkungen bis zu fünf Menschen unabhängig von der Anzahl der Haushalte treffen. Zudem entfällt die Testpflicht im Einzelhandel. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) sprach von einem „guten Schritt“ für die Innenstädte. Als Nächstes soll am 11. Juni die Testpflicht in der Außengastronomie sowie bei privaten Treffen im Außenbereich entfallen.