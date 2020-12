Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 06:30 Uhr

Mainz/Koblenz

Obstbäume leiden mehr unter Spätfrost als unter Sommerhitze

Die Obstbäume in Rheinland-Pfalz haben in diesem Jahr bislang mehr unter Spätfrost als unter Sommerhitze gelitten. Erwartet werde eine regional sehr unterschiedliche Ernte – je nachdem, wo Blüten erfroren und wo Böden zu trocken gewesen seien, teilte der Bauern- und Winzerverband Süd in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mit.