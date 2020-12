Trier

Oberstaatsanwalt: Verdächtiger von Trier war betrunken

Der Mann, der in Trier zahlreiche Menschen an- und überfahren haben soll, war bei der Tat betrunken. Er habe zuvor „nicht unerhebliche Mengen Alkohol genossen“, sagte der Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Bei dem 51-Jährigen sei ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille gemessen worden.