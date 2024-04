Koblenz

Kreis Ahrweiler

Oberstaatsanwalt: Katastrophenschutz war unzureichend

Von dpa

i Podium einer Pressekonferenz zur Verkündung der Ergebnisse der Ermittlungen zur Flutkatastrophe an der Ahr. Foto: Thomas Frey/dpa

Der Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler war zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe im Juli 2021 laut Koblenzer Staatsanwaltschaft unzureichend organisiert. «Das Führungssystem des Katastrophenschutzes des Landkreises wies eine Reihe von Mängeln auf», sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler am Donnerstag in Koblenz. So habe etwa ein Alarmplan Hochwasser gefehlt, es habe keine systematische Evakuierungsplanung, keinen Verwaltungsstab und keine Risikoanalysen gegeben.