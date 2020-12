Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 18:30 Uhr

Oberbürgermeister von FCK-Planinsolvenz sehr

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der Schritt des 1. FC Kaiserslautern in die Planinsolvenz hat Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) nach den Entwicklungen der vergangenen Monate „nicht sonderlich überrascht“. Allerdings seien die konkreten Konsequenzen für Stadt und Stadiongesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Selbstverständlich sind wir nicht gänzlich unvorbereitet auf dieses Szenario und seit einiger Zeit in Kontakt mit Insolvenzexperten.“ Die Stadt sei aber wie alle anderen Beteiligten vom weiteren Ablauf des Verfahrens abhängig.